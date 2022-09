Sportegolando

TALENTO «Pippo è l’unico giocatore al mondo che a un metro dalla porta tirava di piatto e segnava di testa. Pippo è la persona più forte mentalmente che esiste. Lui non aveva il talento di alcuni grandi come Van Basten, ma era maniacale. Sapeva tutti i movimenti dei difensori, Pippo è il contrario di Ronaldinho e quella gente lì. Da fuori area non segnava mai, ma era troppo forte di testa e per questo ha segnato tantissimo. Van Basten? Il più grande giocatore che abbiamo avuto». Adriano Galliani e i grandi bomber del Milan

FATICA «Si soffre nel vedere la Juventus di oggi, è una stagione particolare. Chiaramente le aspettative sono sempre alte complice anche la campagna acquisti, poi sta andando diversamente. Da tifoso della Juve non mi capacito che si faccia fatica contro squadre di bassa classifica, logicamente con tutto il rispetto per queste formazioni. Mi auguro che ne possano uscire tutti insieme da questo periodo staff tecnico e giocatori, magari la pausa può servire. Un nuovo Marchisio? A me piacciono molto, perché in campo mi muovevo come loro, sia Barella che Frattesi». Claudio Marchisio è tra quelli che non capiscono le difficoltà bianconere