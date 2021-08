Sportegolando

CHAT «Degli Europei mi resta l’immagine fissa di quando, a ogni fine partita, ci riunivamo in cerchio con tutto lo staff e il mister. In chat ci sentiamo ancora, ci diamo il buongiorno dei campioni. Si scherza ancora esattamente come è successo nei 50 giorni trascorsi insieme. Sto molto bene, ho conosciuto la squadra ed è un bellissimo gruppo. Va tutto alla grande. In vacanza ho realizzato quanto accaduto, è stata una estate emozionantissima. Così come il ritorno a casa. Adesso sono strafelice di fare parte di questo club e spero di restarci ancora a lungo». Gigio Donnarumma è appena sbarcato a Parigi ma pensa ancora alla sua estate folle

PUNTI DEBOLI «Il nono posto in classifica è una buona posizione, ma non voglio esagerare qualcosa che non è eccezionale. Iniziamo la nuova stagione con l’obiettivo di migliorare tutti gli aspetti del nostro gioco. Nel calcio c’è pochissimo margine per inventare o creare cose nuove ma si può sempre sistemare qualcosa che non va. E noi abbiamo mostrato diversi punti deboli nel corso della passata stagione. Adesso è arrivato il momento di correggerli e diventare maggiormente efficaci. Non so dare una risposta precisa su dove potremo arrivare, ma sono certo che la squadra crescerà. Il Leeds aveva bisogno di commettere errori, in modo da correggersi». El Loco Bielsa non si accontenta mai