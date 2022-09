Sportegolando

SOGNO «Lo slogan di Berlusconi e Galliani era: “Diventeremo il miglior club del mondo”. Hanno trasformato il sogno di tanti in realtà. Quel Milan ha cambiato qualcosa nel calcio» Albertini ricorda i tempi eroici del Milan di Sacchi

RETROCESSIONI «L’idea della Superlega viene dai soldi che girano nella Premier League. Florentino è sempre stato molto critico del fatto che gli inglesi abbiano fatto entrare nel mondo del calcio i fondi o gli stati sovrani, dicendo che il sistema ne avrebbe sofferto. La Superlega non avrebbe aumentato gli incassi dei club, avrebbe avuto solo due conseguenze. La prima è che avrebbe livellato i club di Inghilterra, Spagna e Italia e l’altra è che non ci sarebbero state retrocessioni, creando una permanenza infinita dei club» Rummenigge, ex dg del Bayern, parla di Superlega

ARROGANZA «Juve-Salernitana? Episodi del genere succedono e succederanno ancora… Il VAR crea dei problemi. O si usa come si deve o è meglio eliminarlo. È chiaro che ci siano delle regole da cambiare, non c’è nulla di fisso. Non hanno mai spiegato il protocollo. E più lo fanno, più confondono i tifosi e sbagliano in campo. C’è sempre una certa arroganza dall’altra parte, ma l’amore del calcio ormai si sta leggermente sgretolando. Oggi ci sono 5-6 squadre che lottano per i primi posti»» Foschi, ex ds anche del Toro, giudica l’episodio dell’anno