Sportegolando

SENSO UNICO «Una partita difficile e tirata perché la posta in palio era alta. Io penso che dopo l’espulsione di Leao l’arbitro l’abbia gestita male, molto a senso unico» Marco Giampaolo furioso dopo la sconfitta con il Milan

MANIACO «Fino ad ora sta andando tutto bene perché è un po’ un “maniaco del calcio” come me. Entrambi amiamo il calcio, lui ne va matto ed è qualcosa che mi piace. Pensa sempre a come migliorare i giocatori. Il modo di giocare del City è complicato ma ho cercato di assimilare il sistema di gioco il più velocemente possibile perché non posso perdere tempo a fare altro. Sorpreso dal mio avvio? Un po’ lo sono, ma non è uno shock perché conosco le mie qualità e quella della squadra in cui gioco» Erling Haaland subito decisivo anche con il Manchester City

MORALISTA «Non è stato facile perché Sinisa è in primis un amico. Calcisticamente parlando, abbiamo visto la squadra vincere solo quattro volte nell’anno solare e la Serie A è un campionato difficile quindi, se le cose non vanno, bisogna intervenire a prescindere del rapporto umano. È stata una decisione soffertissima. Mi è invece dispiaciuto che qualcuno che non conosceva il nostro rapporto abbia fatto il moralista» Claudio Fenucci, ad del Bologna, torna sull’esonero del tecnico