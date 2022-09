Sportegolando

SOGNO «Il rimpianto che ho è di non aver vinto lo scudetto. Eravamo a tanto così dal realizzare il nostro sogno, soprattutto con Sarri. E anche ora che non ci sono più ci spero» Lorenzo Insigne da Toronto tifa sempre Napoli

FOLLIA «Abbiamo perso una partita folle perché eravamo in controllo dopo essere passati in vantaggio. Dopo non abbiamo ragionato e non siamo stati bravi a gestire le difficoltà subendo la rimonta dei veneti. Purtroppo paghiamo a caro prezzo cinque minuti di follia dove non siamo stati bravi a gestire le nostre risorse mentali. A differenza del ko contro la Salernitana, questa partita la mia squadra l’ha giocata fino alla fine. Una gara sporca e fisica, recrimino solo per la cattiva gestione di quei momenti cruciali del match» La crisi della Sampdoria nelle parole di Marco Giampaolo

MINACCE «Ero in macchina e ho notato che qualcuno mi seguiva. Mi hanno rotto lo specchietto, ho abbassato il finestrino e mi hanno puntato una pistola alla testa. Che shock! Mi hanno rubato anche l’orologio. Uno indossava una calza in testa, l’altro l’ho visto e sono andato alla Polizia a denunciarlo identificando il ladro, come avviene nei film. Ma nei due-tre mesi prima del processo ho ricevuto minacce dalla famiglia di quest’uomo. Un giorno andai dal parrucchiere con mia figlia e mi rubarono l’auto» Behrami non ha un bel ricordo di Napoli