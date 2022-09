Sportegolando

ROBOT «Non siamo robot, siamo carne e ossa. So di essere colpevole, ma questo non accadrà più. Ma non abbiamo problemi con Balotelli. Tra me e lui è tutto ok»

Montella racconta la lite che ha avuto con Balotelli

VOLONTÁ «Era una gara importante, uno scontro diretto e una grande rivalità con i nostri avversari che volevano dimostrare di essere superiori. Sono soddisfattissimo della vittoria, mi sono piaciuti. Forse dopo il 3-1 ci siamo rilassati, ma i ragazzi continuano a stupirmi per energia e volontà. Sono un allenatore felice. Siamo stati bravi a leggere la partita, l’Inter ci ha fatto palleggiare e abbiamo sbagliato poche scelte. La squadra è stata matura, naturalmente è impossibile comandare per 95 minuti»

Stefano Pioli spiega così la vittoria nel derby

PAZZO «Era il tipo di personalità stravagante di cui tutti volevano parlare e anche questo è carino, no? Non tutti devono vestirsi di blu scuro con un berretto noioso! Puoi farti un bel taglio di capelli e una macchina elegante. Giudicare le persone in base alla macchina che guidano o cose simili è un problema serio. Forse è solo un po’ più pazzo di noi e questo va benissimo perché devi essere un po’ fuori dagli schemi per essere speciale sul campo. Ha segnato tanti gol in carriera, non ho dubbi che lo farà anche qui»

L’arrivo di Aubameyang al Chelsea nelle parole di Tuchel