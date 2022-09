Sportegolando

LEADERSHIP «Il nostro valore più grande è la leadership di Mourinho, ha fatto diventare buoni giocatori grandi giocatori, ha fatto un processo di crescita con i giovani» Tiago Pinto, ds dei giallorossi commenta così il mercato

RACCAPRICCIANTE «Credo che quando il limite viene raggiunto e addirittura oltrepassato, qualcosa vada detto. Non trovo giusto mischiare il lavoro alla vita privata. Volete insultare mio padre dal punto di vista lavorativo? Siete liberissimi di farlo. Ci mancherebbe. Ma quando poi si tratta di famiglia, di salute e di tante altre cose che ho letto, no. Non lo accetto più. Quello che scrivete è raccapricciante, ricordatevi che stiamo parlando di un uomo, di un padrei» Viktorija Mihajlovic difende il padre attaccato pesantemente sui social

COLPO «Ho vissuto momenti bellissimi, le cose non sono andate come mi aspettavo ma guardo avanti e al futuro ringraziando tutti. Il mio futuro? Sono libero, vediamo, ogni tanto qualche colpo ce l’ho e ho tanta voglia di giocare… Se mi andrebbe bene giocare anche all’estero? Io sono pronto a tutto, spero di trovare qualcosa in Italia perché questa è la mia seconda casa. Non dovesse esserci una tale opportunità, vedremo quel che accadrà» Dopo l’addio all’Atalanta, Josip Ilicic è libero, un trequartista che può fare gola a molti