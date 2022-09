Sportegolando

IMBARAZZO «Alla fine del primo tempo, ho parlato con l’arbitro e gli ho detto che aveva preso la decisione giusta. In Inghilterra devono imparare molto di più per usare il VAR nel modo giusto. Devi studiare molto bene ed essere più preciso. Se c’è il VAR devi usarlo nel modo giusto. Se hai una tv, hai tempo per vedere. Sono davvero deluso, queste persone, stanno dietro al monitor, devono prestare più attenzione, devono studiare. Di sicuro è stato messo in imbarazzo l’arbitro. E comunque una cosa è che si sbagli dentro il campo, un’altra è sbagliare davanti ad un monitor con la possibilità di vedere e rivedere l’azione»

Antonio Conte, lezione al calcio inglese

POTENZIALE «Io vedo che ogni settimana si attacca una squadra e poi questa vince tutto: c’è sempre un giudizio opposto. Aspettiamo il derby in modo positivo, il Milan non è riuscito a vincere. Il Milan è forte, l’ho visto giocare bene: è una squadra concreta. L’Inter può fare

benissimo ma dipende dalla formazione che Inzaghi mette in campo: ha tutto il potenziale per vincere, lo aveva anche l’anno scorso però.

Ed è questo che mi spaventa. Dybala? Era difficile che l’Inter potesse prenderlo con tutti quelli che aveva, sembrava più una cosa giornali-

stica: sarebbe stato utile, è un grande giocatore. Ma facendo attenzione al bilancio era impossibile»

Il primo tifoso nerazzurro resta Massimo Moratti