Sportegolando

FIDUCIA «Ho sempre provato a ricambiare la fiducia che mi avete dato rispondendo sul campo, combattendo su ogni pallone e dando tutto in ogni partita»

Fabian Ruiz saluta Napoli, la sua carriera riparte con il Psg

RISATE «Vi invio questa foto per ringraziarvi. Sono molto grato a mia moglie per tutte le risate, per la mia quiete domestica e per tutti i messaggi affettuosi che mi avete mandato. Io sto molto bene, e mi prendo cura della mia salute. Devo pubblicare tutto questo perché esistono, e stanno circolando, notizie false su questo argomento. È chiaro che ci rimango male, ma questo non mi abbatte. Io sto vincendo questa partita. Molte grazie»

Pelé usa Instagram per smentire le voci allarmistiche sulla sua salute

MORTO «Sono molto felice di essere tornato qui. Voglio far vedere di essere ancora un giocatore e non un morto. Il mio obiettivo era andare in Serie A, ma non mi volevano dopo l’anno brutto a Cagliari. Poi è arrivato il Genoa e ho pensato fosse la strada giusta. Poi loro hanno fatto di tutto per prendermi e sono molto contento di essere qui. Voglio ripagare l’affetto dei tifosi, mi dispiace essere andato via. Sarà difficile, ma dobbiamo riportare il Genoa dove deve stare. Voglio giocare al Ferraris con i tifosi»

Kevin Strootman ritrova l’Italia anche se parte dalla B