Sportegolando

CONDIZIONE «Il mio gol più bello in Serie A? Il prossimo che farò. Avevo tanta voglia di fare gol e per fortuna la rete è arrivata davanti ai nostri tifosi. Sono contento per la vittoria, ci aiuta a crescere. Quello che ci siamo detti io e Mourinho? Rimane tra di noi, chiedete a lui. Giocando ogni tre giorni, miglioro la condizione, ma dobbiamo gestire i carichi, viste le tante partite. La Roma viene da un importante trofeo, dobbiamo stare tra le prime. Non eravamo scarsi dopo l’ultima partita e non siamo i più forti adesso» Paulo Dybala, prima doppietta con la Roma

PRESSIONE «Mi piace studiare gli attaccanti. Devo studiare più gli attaccanti che il portiere. Quando durante la partita l’attaccante viene davanti a me, lo devo capire prima cosa potrebbe fare. Se calcia, se fa un passaggio. Lukaku? Non l’ho ancora studiato. Lo studierò? Forse. L’anno scorso non ho sentito la pressione, anche se inevitabilmente ho visto che la gente ha fatto molti paragoni tra me e Donnarumma. A me però questo non cambia niente. Prima di ogni partita io mi isolo, perché fuori la gente parla troppo e io non voglio sentire su di me la loro pressione. Mi aiuto con la musica, o cerco di chiudermi nel mio mondo» Mike Maignan, numero 1 rossonero, è stato ancora una volta decisivo per il Milan