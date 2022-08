Sportegolando

CAPITOLO «Perché ho scelto Como? È molto semplice: si è aperto un nuovo capitolo nella mia vita. Sono stato calciatore, allenatore, ma quando mi è stata proposta questa cosa non ho esitato» Ecco perché Thierry Henry è un nuovo azionista del Como

OFFERTA «Icardi? Il grande campione a cui avevamo pensato che, come ha raccontato nei giorni scorsi il presidente, ha declinato l’offerta, è Dybala. Avevo invitato gli agenti a casa mia, ma il giocatore preferiva un club che disputa le coppe. Rispetto a trent’anni fa il meccanismo di promozioni e retrocessioni fa sballare i conti. Su venti squadre, quattro vanno in Champions accedendo a una grande fetta di risorse, due in Europa League, una in Conference. Per evitare di scivolare in B si spende più di quello che si potrebbe» Adriano Galliani sognava in grande per il suo Monza

MEA CULPA «Abbiamo peccato di presunzione e di umiltà e una squadra come la nostra non può permetterselo. Così per noi è dura. L’avversario ci ha surclassato in tutto e bisogna fare mea culpa. Era una partita con un avversario di pari livello e non si può perdere così nettamente. Carattere, motivazione e approccio sbagliato, invece in gare come queste bisogna schiumare sangue. La sconfitta di Salerno rimette tutto in discussione, dopo quanto fatto di buono contro la Juve. Dall’Arechi usciamo malissimo» Giampaolo non ha preso bene la prestazione della Samp