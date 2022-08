Sportegolando

FAME «Le aspettative ce le siamo alzati da soli, vogliamo fare di più. Finché vedrò i miei giocatori affamati… io vedo la fame necessaria per scrivere altra pagine. I particolari fanno la differenza» Stefano Pioli ha ricominciato con il Milan come aveva finito

LEGGENDE «Ammetto che ci sia una parte di verità. Dopo che si vinceva una partita amavo organizzare delle feste, ma non era colpa mia se giocavo in squadre dove si vinceva spesso. Comunque ci sono molte più leggende metropolitane rispetto a quella che è la realtà dei fatti. A volte avrei anche potuto organizzare qualche festa in più, ma non è stato così. Sono sempre stato un professionista molto responsabile» Ronaldo il Fenomeno, ex attaccante di Milan, Inter e Real non nega ma ridimensiona

SOGNO «Il Real Madrid è pura fantasia. Ho avuto la fortuna di vivere questo sogno per 10 anni. Non svegliatemi. La mia famiglia sa quanto ho sofferto nell’estate del 2012: non sapevo se il Tottenham mi avrebbe lasciato partire o meno. Quando siamo partiti dall’aeroporto per Madrid avevamo capito che stava accadendo davvero. Quando arrivi al Real Madrid, nel club migliore del mondo, ti aspetti di vincere qualche trofeo. Ma tutto quello che è successo non me lo sarei mai immaginato neanche nei sogni più belli» Modric non è ancora stanco di vincere tanto con i “Blancos”