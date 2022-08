Sportegolando

SMARTPHONE «In Europa ho subito di tutto, perché quando si arriva a un livello così alto sei anche costretto a modificare il tuo comportamento. Ero arrivato a vivere in modo innaturale. Negli ultimi 15 anni ho dovuto sopportare tutto quello che dicevano su di me senza mai reagire. E quando uscivo, prestare attenzione a ogni singolo movimento perché c’è sempre qualcuno pronto a registrare con gli smartphone. Mi sembrava incredibile che fossi giudicato alla stregua di chi magari commetteva davvero cattive azioni». Gonzalo Higuain non rimpiange nulla

SCHWARZENEGGER «Toronto è un altro mondo, ancor più di San Pietroburgo: la Russia è a due ore di aereo da casa nostra, mentre qui devi sorvolare a lungo l’oceano. Il livello di vita è altissimo negli Stati Uniti e pure in Canada. Qui esci dall’ascensore e cozzi in Adam Sandler. Passeggi per andare a bere un espresso e incroci Arnold Schwarzenegger. Ho avuto pure la chance di scattare una foto con LeBron James. Sono a fine carriera, chiudiamola così. Il giorno che smetterò di giocare con Toronto smetterò con il calcio. Quando ho scelto la Mls l’ho fatto perché volevo vivere ancora una esperienza diversa e formativa, per me e pure per i miei. I soldi non c’entrano». Mimmo Criscito è entusiasta della sua scelta