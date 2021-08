Sportegolando

RECORD «Il ritorno di Allegri può portare entusiasmo, magari con un allenatore diverso dagli ultimi due potrebbe cambiare qualcosa. Forse Ronaldo penserà finalmente più alla squadra che ai suoi record. Se fai parte di una squadra devi porre in secondo piano i successi personali e metterti al servizio dei compagni. CR7 è un campione, un fuoriclasse assoluto e potrebbe disputare un’annata eccezionale come uomo-squadra. Buffon ha avuto molte richieste, ma è una persona particolare che deve provare emozioni per giocare. Credo che il Parma gliele possa dare».

Michelangelo Rampulla conosce bene l’ambiente Juve

COMFORT ZONE «Ovviamente mi dispiace molto per Messi e per il Barcellona. Non è un buon momento per nessuno. Penso che il Barça non sarà lo stesso perché con Messi è una cosa e senza è un’altra. Ma il Barcellona continuerà ad essere il Barcellona e Messi continuerà ad essere Messi. Ci sono stati altri grandi giocatori, anche loro sono cambiati. È una nuova sfida per Messi e per il Barça, penso che le sfide ti rendano migliore il più delle volte, perché ti costringono a uscire dalla tua comfort zone e ti costringono a ottenere il meglio che hai dentro di te. Ora credo che la storia sia lì e che nessuno la potrà cancellare».

Dani Alves, fresco vincitore delle Olimpiadi, commenta il caso dell’anno