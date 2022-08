Sportegolando

RISATA «Ci sono varie opinioni che a volte mi fanno fare una risata, altre volte arrabbiare. Ma alla fine credo che quando smetterò di giocare tutti si renderanno conto veramente di ciò che ho fatto»

Ciro Immobile, re dei bomber italiani nelle ultime stagioni

TRAMPOLINO «Io all’Inter dovrò sempre dire grazie perché è una squadra che mi ha accolto quando avevo 14 anni e non posso recriminare nulla. È un dato di fatto che non ho avuto grandi occasioni per dimostrare lì, ma non ce l’ho con loro. Il fatto di essere qua può essere un trampolino di lancio per arrivare in una big ma ora penso a fare bene qui, poi in futuro si vedrà. Nazionale? Il mio obiettivo è quello di proseguire quello che ho fatto l’anno scorso, ovvero cercare di segnare più gol possibili»

Il Sassuolo punta su Andrea Pinamonti

SVILUPPO «Non so cosa accadrà, ma è importante l’apprendimento, lo sviluppo. Non devi mai smettere di cercare di migliorare. Guardate Karim Benzema: adesso ha 34 anni e all’improvviso è diventato un giocatore più forte. È pazzesco, voglio essere così. Il City ora ha un vero numero 9? Ho guardato la Premier League prima di arrivarci e penso che negli ultimi anni ci siano stati pochi veri numeri 9. Ecco perché è il momento giusto. Io ho sempre voluto fare l’attaccante. Amo la mia posizione»

Erling Haaland sa cosa vuole dalla sua nuova squadra