Sportegolando

GENIO «Spalletti, a differenza di Allegri, è un genio. Il Napoli ha giocatori meno forti della Juventus e lui li fa giocare divinamente, mentre i bianconeri, che hanno calciatori più forti, giocano alla carlona. Kvaratskhelia è un fenomeno, è arrivato in Italia da poco e già va a mille all’ora. Lobotka è un giocatore fenomenale, ma meno forte di quelli che ha la Juve. Spalletti li fa rendere alla grande, questa è la differenza con Allegri che fa fatica: urla, urla, urla tra sé e basta. Il Napoli è veramente una scheggia impazzita» Promossi e bocciati di Antonio Cassano dopo due giornate

DECISIONE «Cristiano Ronaldo è tranquillo. Ha lavorato bene in settimana e ha fatto il suo lavoro. Per ora è un giocatore del Manchester United. Non so se partirà o se non partirà. Come ha detto, parlerà presto e ci sarà tempo di ascoltare quello che ha da dire. Penso che nessuno abbia detto o fatto qualcosa che dimostri che non vogliamo Cristiano in squadra. Credo possa continuare ad alto livello e fare tanti gol per noi. Ma è una sua decisione. Se rimarrà ne saremo felici. Se parte perché pensa che sia meglio per lui, sarò personalmente felice per lui. La cosa più importante è che stia bene e che giochi al massimo livello per rendere orgoglioso il nostro Paese» Il futuro di Cristiano Ronaldo visto da Bruno Fernandes, altro portoghese nelle fila del Manchester United