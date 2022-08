Sportegolando

VISIONI «Non sono rimasto perché c’erano visioni differenti. La cosa bella è stato proprio il parlarci nella maniera più sincera possibile, guardandosi in faccia» Federico Bernardeschi e il suo addio alla Juventus

VOGLIA «C’era un po’ di scetticismo alla vigilia di questo campionato, ma le preoccupazioni per le temperature, anticipi e preparazioni sono state spazzate via e hanno lasciato spazio a una certezza. Credo che questo sia da ripetere nella prossima stagione, ma dipende dalle proposte della Lega di Serie A. È comunque da non dimenticare che alla fine ci sarà l’Europeo di Germania 2024. Di nuovo stiamo riscoprendo la voglia di calcio. Tanta gente è presente all’interno degli stadi» Il presidente della Figc, Gravina, promuove la nuova

AVVERSARIO «A volte mi sento molto a mio agio, quindi gioco e mi diverto, ma lui non vuole che mi diverta. Vuole che uccida l’avversario in modo sportivo. Nonostante non stiamo giocando tutti ai massimi livelli, stiamo comunque vincendo. Questo è molto importante. Dobbiamo vincere. Non importa come giochiamo, bisogna vincere. Contro il Wolverhampton abbiamo raggiunto un ottimo risultato, siamo molto contenti, ci aiuta ad avere fiducia nei nostri mezzi» Dejan Kulusevski spiega la sua rinascita con Conte