Sportegolando

TOP «Credo che in ogni sfumatura e movimento venga confermata la crescita di Lautaro, ormai ad uno status totale. Lukaku invece credo debba smaltire un po’ di carichi e che non sia certo al top» Daniele Adani non ha dubbi sulla coppia d’oro dell’Inter

SGUARDO «Se mi guardo indietro vedo il volto di tutte le persone che hanno fatto parte di questo mio fantastico pezzo di vita, i vostri volti sono impressi nella mia mente e nel mio cuore ed è grazie a tutti voi che il bambino che ero, è diventato il ragazzo di oggi. Ora volgo lo sguardo verso il futuro portandomi come bagaglio quello che tutti voi mi avete trasmesso, per diventare uomo. Dire grazie non sarà mai abbastanza, mi avete permesso di coltivare la mia passione trasmettendomi valori umani e sportivi che porterò per sempre con me» Raspadori ha salutato così il Sassuolo e i suoi tifosi

TANDEM «Dybala-Abraham è un bel tandem, affascinante. Senza esagerare con i paragoni, mi viene in mente un’altra coppia d’o ro : Totti-Batistuta. Lo scorso anno abbiamo imparato a conoscere ed apprezzare Abraham, che è inglese e come tale si pensava che faticasse ad ambientarsi. E invece… Dybala poi lo conosciamo bene, deve solo trovare la migliore condizione fisica. Potenzialmente è un attaccante da 20-25 gol. La coppia Dybala-Abraham? La metto al 2° posto, subito dopo quella interista» Ruggiero Rizzitelli ha fiducia nel nuovo attacco della Roma