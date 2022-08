Sportegolando

CAVIGLIA «Come giocatore sono morto. Ancora oggi non riesco neanche a giocare a calcio. Mi viene difficile, perché ho la caviglia fissata. Non posso calciare né fare alcun movimento con il piede. Per me è difficile da accettare perché prima di smettere non ho passato un giorno della mia vita senza aver toccato un pallone. Poi, improvvisamente, tutto è finito ed è stato molto doloroso da accettare. Se avessi di nuovo la possibilità di scegliere il percorso da intraprendere, con tutta l’esperienza accumulata negli anni e considerando il dolore sopportato, penso che non ne sia valsa la pena».

Marco Van Basten ricorda il suo ritiro 27 anni fa

FAMIGLIA «Il ragazzo ha bisogno di nuove sfide, stimoli diversi. Rispetto il suo desiderio. Casemiro sapeva benissimo cosa fosse il Real Madrid, ma ha voglia di partire. A me è successo da allenatore del Milan. Ci stavo benissimo ma volevo provare qualcosa di nuovo anche se quella era la mia famiglia. Casemiro si incastrava perfettamente con Kroos e Modric e questo trio è stato fondamentale per i successi ottenuti in questi anni. Tuttavia abbiamo modo di rimpiazzarlo. Ho sei centrocampisti in rosa e tutti all’altezza».

Carlo Ancelotti commenta così uno degli addii più clamorosi del mercato