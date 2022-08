Sportegolando

PROGETTO «Io piuttosto che scegliere un’altra situazione più precaria, ho preferito un progetto importante e la stabilità che il Como mi ha offerto. Quando arriverà Fabregas? Io non vedo l’ora, giocare con lui sarà bello» Daniele Baselli, dal Toro al Cagliari e alla B in pochi mesi

CAPIGLIATURA «Come giocatore Pogba mi entusiasmava. Ma negli ultimi anni a Manchester era irriconoscibile. Il suo curare in eccesso capigliatura e immagine mi fa venire il sospetto che si senta arrivato. E se ragioni così non puoi competere al top. Ma sono convinto che abbia voglia di rivincita. La Juve si è rinforzata puntando anche sull’usato sicuro: Di Maria. Molto forte, mi dispiace solo che in Italia ormai questi giocatori arrivino solo a fine carri e ra . Lukaku? È forte, ma i cavalli di ritorno mi convincono poco, anche se l’Inter ha la rosa più completa» Fabio Cannavaro e tre top player della Serie A

GIOIA «Per me, la gioia di giocare a calcio viene prima di tutto. Ho avuto successo al Chelsea, ma la gioia di giocare verso la fine della mia esperienza lì ha iniziato a svanire. Il motivo è che ho smesso di giocare regolarmente. Penso che il sistema di gioco dell’allenatore non mi andasse molto bene. Quindi era chiaro per me che era necessario un nuovo passo. Ho un’età in cui mi piacerebbe giocare il più possibile. Il Chelsea è il più grande successo della mia carriera e sarà sempre un club speciale per me. Continuerò anche a rimanere in contatto, ma dovevo cambiare» Ecco perché Timo Werner dopo due anni è tornato al Lipsia