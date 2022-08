Sportegolando

FASTIDIO «Mi dà fastidio quando dicono che li ho fatti smettere, non è assolutamente vero. Totti ha smesso quanto tutti sapevano che a fine anno avrei lasciato, avrebbero potuto farlo continuare»

Luciano Spalletti difende le sue decisioni e il suo passato

SFIDA «Quando ho scoperto per la prima volta dell’interessamento, mi è subito stato chiaro che fosse il momento perfetto per me e per la squadra. Non volevo passare tutta la carriera nello stesso campionato. In Germania stava andando tutto molto bene ma sapevo che era arrivato il tempo di andare in Liga e fare un altro passo nella mia carriera. È una grande sfida, ma sono pronto. Ho sempre sognato di giocare in Liga e sono molto felice di poterlo fare al Barcellona»

Lewandowski spiega perché ha detto sì al Barcellona

DEBITO «Quando penso a lui mi sento strano, in debito. Non sono d’accordo col 60% delle cose che ha fatto, ma noi cosa abbiamo fatto per prenderci cura di lui? Cosa ho fatto io, come tifoso, e la società in cui ci troviamo? Non abbiamo fatto un ca**o… Ci aveva dato tutto e noi non gli abbiamo restituito niente. Ritengo che dall’inizio nessuno abbiamo mai fatto nulla per Diego. L’ultima immagine di Maradona in tv è deplorevole, quando l’ho visto mi sono detto “questo ragazzo è morto, è un fantasma”»

Gabriel Batistuta parla del suo amico Maradona