Sportegolando

DOMANDA « L’Inter ha dato Pinamonti e Casadei e ha incassato 35 milioni. Ma se Casadei è così bravo, la domanda sorge spontanea: se davvero è così forte da finire al Chelsea, perché non poteva giocare qui in Serie A? È 50-50: il successo finanziario va bene, ma la domanda te la fai. Se faceva 10 minuti, magari poteva restare. Ti chiedi come mai all’e s te ro vedono i giocatori e ci investono così. Il problema è di entrate e uscite, non solo all’Inter». Walter Zenga e i grandi dubbi di mercato

SUD « L’atmosfera del calcio del Sud ti abitua anche a vivere poi la Champions League o partite di cartello in Serie A. Sono ambienti che tu hai già vissuto in proporzioni differenti. I derby del Sud ti danno passione. Ma la Champions League è un altro mondo. La canzone, l’atmosfera, il modo di arrivarci. La mia prima partita tra i professionisti fu Palermo-Avellino, in Champions Barcellona-Milan». L’ex juventino e granata Antonio Nocerino

AVVOLTOI «Mi sento in colpa per non averlo allontanato dagli avvoltoi che lo circondavano. Mi infastidivano tutti quegli uomini in giacca e cravatta accanto a lui. Mi sono chiesto se avessi potuto fare qualcosa di diverso, a volte mi sento un po’ in colpa». Hristo Stoichkov ricorda l’amico Maradona