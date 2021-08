Sportegolando

BIG «Che regalo mi farò? Dico la verità e vorrei non essere equivocato: mi piacerebbe tanto vincere la Coppa Italia, che è l’unica competizione per cui possiamo davvero competere tutti, grandi e piccole. Gli altri traguardi sono solo per le big, inutile raccontarci favole, quindi perché non provarci? Sarebbe anche ora che ritoccasse a noi come Sampdoria che in questa competizione abbiamo sempre dato il meglio. Se ne ho parlato a mister D’Aversa? Certo, ho anche caricato il bonus specifico per la Coppa per stimolare sia lui che i giocatori. Pensateci: andare a Roma, quindi a casa mia, e vincere. Sarebbe un sogno».

Il realismo di Massimo Ferrero, presidente della Samp

RICONOSCIMENTO «Non riesco a capire come una persona possa valere così tanti soldi. Ma questa valutazione è il miglior riconoscimento che io possa ottenere per il mio rendimento. Di più non è possibile. Questa cifra è la mia motivazione quotidiana per mantenere la mia forma, il mio livello, e se possibile mantenerlo. Mi impegno ogni giorno per ottenere il massimo dalla mia carriera. Per il momento disputerò questa stagione con l’Atalanta. Questo è il dato di fatto. Ma non ho mai nascosto che mi piacerebbe fare un ulteriore passo sportivo quando la Bundesliga chiamerà o un altro club formulerà la proposta giusta che mi soddisferà».

Robin Gosens ha deciso cosa farà nel presente e nel futuro