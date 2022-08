Sportegolando

SENSO «Questa tappa al Real concluderà la mia carriera. Dopo i Blancos smetto. Il Real è il top. Ha un senso mettere la parola fine dopo questa esperienza. Il tempo ha cambiato molte cose» Confessioni di Ancelotti, uno dei più vincenti di sempre

MEDAGLIA «Monza come il mio primo Milan? Non lo so, sono vecchio ormai non me lo ricordo più. Come presidente di club calcistico sono ancora quello che ha vinto di più nel mondo del calcio. Questa è una medaglia che nessuno è riuscito a togliermi. Ne abbiamo fatti 13 di acquisti, e io sono quello che paga. Basta, non possiamo fare altro. Avevamo un gran colpo, ma è è sfumato. I grandi campioni non vengono in una squadra che fa per la prima volta la serie A» Berlusconi è tornato in Serie A dalla porto principale

MARGINI «A me non piacciono gli attaccanti che aspettano solo la palla. Per questo Erling ha ampi margini di miglioramento. Può essere un giocatore migliore e ha la voglia di esserlo. Gli piace giocare a calcio. Non vedrete mai, a parte forse Messi, un giocatore che è già un prodotto finito. Si può sempre migliorare, proveremo a renderlo un giocatore migliore ed è la ragione per cui siamo qui. In realtà tutti i nostri giocatori hanno ampi margini di crescita» L’allenatore del City Pep Guardiola con Haaland farà un gioco diverso