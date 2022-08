Sportegolando

APPEAL «La mia storia dice che se le cose non sono difficili non mi chiamano. La Serie A ha perso appeal, i ragazzini sono stati focalizzati un po’ troppo sul fisico, in Spagna si pensa alla palla» Rino Gattuso da Valencia fa le carte al campionato

GESTORI «Ci sono maestri, intermedi e gestori. Alla prima categoria appartengono Zeman, Sarri, Gasperini, Giampaolo e anche io. Sono gli allenatori che vogliono che la squadra si muova in una certa maniera in fase di possesso e di non possesso. Sono tecnici caratterizzati. Alla seconda Max Allegri e Carlo Ancelotti. Ma non è detto che siano meno bravi. Semplicemente li reputo più idonei ad allenare le squadre con grandi giocatori. Poi c’è la terza categoria quella dei gestori come Zidane o i tecnici delle Nazionali» Delio Rossi giudica così i suoi colleghi

CONNESSIONE «Per numero di falli siamo allineati a Champions e calcio inglese. L’indicazione è quella di non sanzionare tutti i contatti ma l’obiettivo di uniformarci al calcio inglese deve essere condiviso da tutte le parti. Io non entro in campo con il proposito di fischiare poco o tanto. Devo mettermi in connessione su come sarà la partita e su come la interpretano i calciatori, sono loro alla fine che decidono quanti falli devo fischiare. Tensione della partita? Influisce e non poco» La filosofia di Daniele Doveri, uno dei migliori arbitri italiani