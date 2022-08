Sportegolando

TRENO «Non ha perso il treno, ma è vero che viene da due stagioni difficili. Il fatto di cambiare, di trovare un posto più favorevole, può servirgli per rilanciare la sua carriera» Così Christophe Galtier ufficializza l’addio di Icardi al Psg

PANETTERIE «Al Chelsea questo non stava capitando e ho scelto un ambiente familiare in modo da non dover perdere tempo ad ambientarmi. E poi ha influito l’ambiente: Londra mi mancherà molto ma allo stesso tempo sarà bello visitare le panetterie tedesche e comprare cibo tedesco. Mentirei se dicessi che non ho pensato anche ad altri club. Ma dopo un’attenta riflessione ho ritenuto che il mio ritorno al Lipsia sarebbe stato positivo. Oltre al club, l’allenatore è la componente più importante per un giocatore» Timo Werner è tornato in Germania e riparte dal Lipsia

GRIGLIE «Assicuro a tutti che è uno stimolo in più per noi per smentire queste famose griglie. Ricordo che l’anno scorso il Milan non veniva molto considerato e alla fine il campo lo ha decretato Campione d’Italia. Noi ci siamo. Vogliamo regalare tante gioie alla nostra gente. All’inizio si respirava un po’ di dispiacere per le partenze importanti. Ma come ho già detto c’è un gruppo che ha voglia di fare bene. Si devono fidare di noi. Ci siamo. Sarà il campo a determinare il nostro percorso» Giovanni Di Lorenzo crede ciecamente nel Napoli