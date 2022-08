Sportegolando

SFORZO «Sono venuto qui per gli sforzi che il club ha fatto per avermi. Ho parlato con Salah e Strootman, del club e della città, ho sentito solo belle cose. Anche della A mi hanno parlato bene» Georginio Wijnaldum si presenta così ai tifosi giallorossi

MAGIA «Il Milan è stato bravissimo a crederci sempre, l’Inter ha perso un po’ di sicurezza dopo il derby: se fai 7 punti in 7 gare vuol dire che qualcosa è venuto a mancare. Inter favorita? Anche le altre si sono rinforzate, soprattutto la Roma: Mourinho ha creato un ambiente incredibile, basta guardare a quello che è successo domenica in amichevole. Ha ricreato magia tra squadra, società e tifosi. Ha l’esperienza e la credibilità che aiutano a prendere giocatori veri e a far rendere al massimo gli altri» Passato e presente della Serie A secondo Marco Materazzi

STRESS «I ragazzi in questi giorni hanno dimostrato di essere atleti al 100% e siamo veramente contenti della loro qualità fisica: si sono fatti trovare belli pronti, e asciutti, insomma nel peso forma. Dico la verità, quando li guardo capisco di avere veramente grandi atleti fra le mani. Var? Si allena il fatto di poter decidere con l’aiuto del monitor ma sotto stress, quindi sotto fatica. E’ chiaro che qui manca la tensione, la fatica che può avere un arbitro durante la partita, e il pubblico» Gianluca Rocchi, designatore degli arbitro per A e B