Sportegolando

CONFUSIONE «Quando inizia il mercato c’è sempre un po’ di confusione. Poi ho avuto modo di parlare con i dirigenti e con il mister. Volevo assolutamente venire al Milan, c’è voluto un po’ di tempo ma ora sono felice. Condivido tutto con la mia famiglia, non ho avuto bisogno di spiegare loro molte cose perché sanno cosa sta succedendo nella mia vita. Loro sono felici per me e mi seguono in ciò che voglio per me. Non mi hanno mai detto cosa fare e cosa non fare, mi lasciano fare e sono felici per me».

Charles De Ketelaere si presenta così ai tifosi del Milan

AFRICANI «Per me la cosa più importante è rispettare tutti. Quando giocavo a Napoli, rappresentavo anche il Senegal. Vero che è stata dura quando siamo andati in Coppa d’Africa, ma serve rispetto anche per le Nazionali africane. Come capitano del Senegal, penso non sia giusto parlare così di una nazionale africana. Rispetto quello che pensa, se crede che la squadra possa giocare senza africani è un suo diritto. Ma sono sicuro che al Napoli ci sono tante persone che non la pensano come lui. Prendo queste parole come quello che pensa lui, non come quello che pensa la città o la società».

Kalidou Koulibaly non ha gradito i commenti di De Laurentiis dopo la sua partenza