Sportegolando

DOCCIA FREDDA «Penso che tutti noi avevamo la voglia di vedergli finire la carriera al Barcellona. Mi sarebbe piaciuto vederlo al Barcellona a vita. Sono un po’ sotto choc. Sembrava tutto a posto per il rinnovo, si vedevano sorrisi e altri indizi che facevano pensare ad altro. Invece è arrivata una doccia fredda: non mi sento di giudicarlo, è un mondo particolare il nostro. Certe decisioni arrivano per determinati motivi. Magari sarà la scelta vincente per entrambe le parti: sia per lui che per il club». Alex Del Piero commenta così l’addio di Leo Messi al Barcellona

LINGUA «Sono pronto per la nuova stagione, sono carico. Giocherò la mia prima stagione per intero e sono felice, tutti lo sono. Sto davvero bene, speriamo di continuare così. I nuovi si stanno integrando bene. Credo che la lingua abbia aiutato perché abbiamo tanti francesi, quindi tutti si possono parlare e aiutarsi a tradurre. Stanno imparando l’italiano: Maignan nello spogliatoio diceva come posizionarsi sui calci piazzati in italiano e questo fa bene al gruppo, al morale e sono sicuro che diventeremo sempre più uniti con il passare della stagione». Fikayo Tomori è pronto per la sua prima stagione piena al Milan