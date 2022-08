Sportegolando

VETERANO «Noi mangiamo nella sala camino, con tantissime foto dei momenti che hanno fatto la storia di Milanello, un’emozione grandissima. Per me essere il nuovo capitano è il raggiungimento di un sogno, io sono al Milan da 15 anni. Sono un veterano ormai. E pensare che quando ero piccolo non ero così sicuro di fare questa vita, di allontanarmi da casa, dalla famiglia. Zlatan ci ha aiutato tanto in spogliatoio, mi auguro che torni presto dal suo infortunio perché ci ha spinto a rendere quello che stiamo rendendo oggi in campo». Davide Calabria, nuovo capitano dei rossoneri, pensa in grande

PAZIENZA «Abbiamo vinto Supercoppa, Coppa di Francia e campionato in un anno e mezzo ma è chiaro che il PSG deve vincere la Champions e che se non ci riesci è considerato un fallimento. Ma è un fallimento di 50 anni, non solo della scorsa stagione. Dobbiamo anche capire che la pazienza viene meno man mano che si va avanti. La richiesta è maggiore, dominare il campionato francese o le competizioni nazionali non basta più, perché il tifoso non attribuisce l’importanza che merita a questi titoli». Mauricio Pochettino torna a parlare dopo l’esonero