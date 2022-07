Sportegolando

SOCIAL «Sono uscite cose non vere, sono state prese frasi dette 15 anni fa e inserite in un contesto per fare polemica. Ma io sono una persona totalmente diversa. I social possono distruggere»

Rino Gattuso non ci sta

BENESSERE «Il suo ritorno non mi ha sorpreso perché ho visto come stava al Chelsea, ho ascoltato la sua famosa intervista, si sentiva malinconia e nostalgia. Devi sempre sapere in che spogliatoio vai e Rom sapeva che il nostro è sano, allegro, positivo. Nella vita spesso all’inizio si sceglie per motivazioni economiche, ma poi subentra sempre il benessere: se stai bene da una parte, è normale tu voglia tornarci. Non gli ho detto nulla, non serviva. Piuttosto lo prendo in giro, si arrabbia ancora se perde una partitella!»

Handanovic ha riabbracciato subito il figliol prodigo

IMPOSSIBILE «Lo scorso anno abbiamo lavorato sulle idee di Maurizio Sarri, ma non è stato facile. Tanti giocatori erano nuovi ed era difficile da capire. Adesso partiamo con un altro punto di riferimento. L’unica cosa che voglio è vincere qualche trofeo con questa maglia perché ho vinto ovunque e mi manca qui. Vincere il campionato non è una cosa così impossibile, sappiamo che è difficile perché ci sono tante squadre forti. Ma dobbiamo lavorare e fare le cose bene. In Europa League dobbiamo andare avanti»

Pedro, seconda stagione alla Lazio e idee chiare