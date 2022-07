Sportegolando

PISTOLA «Nel video che si trova sui social non si vede tutto, anzi credo sia la parte più “tranquilla”. Dovete sapere che mi sono trovato con una pistola puntata ad un metro da me

Bakayoko racconta la sua versione dopo il discusso fermo

A CASA «Appena il Chelsea ha chiamato, non ho esitato. E potevo già arrivare nel 2016… Mi sento già a casa. Ho parlato molto con l’allenatore e con la mia famiglia e sono davvero felice, perché ho preso una decisione importante. Volevo mettermi alla prova nel campionato più grande del mondo e voglio ringraziare tutti per avermi dato questa possibilità. Per me è importante che Tuchel mi abbia chiamato, mi ha detto cosa vuole da me e tutto quello che mi ha anticipato si è rivelato ideale per venire al Chelsea»

Kalidou Koulibaly si presenta così ai tifosi del Chelsea

MENTALITÁ «Antonio è fantastico come allenatore. Personalmente ho imparato da ogni tecnico che ho avuto. Conte porta sicuramente la condizione fisica ad un altro livello secondo me. La sua mentalità e la sua passione fanno dare ai ragazzi della squadra il massimo. Credo davvero di poter migliore ogni anno ed imparare ancora. Ma con uno come il mister, penso che questo processo di apprendimento possa essere ancora più rapido. Mi sento in forma ma so che c’è ancora da lavorare»

Harry Kane promuove il primo ritiro pre-season con Conte