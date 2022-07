Sportegolando

SALTO DI QUALITÁ «É in arrivo importantissimo, un top player. Sposta gli equilibri, fa la differenza nel settore offensivo, grazie a lui tutta la squadra può aspirare a un salto di qualità» Ranieri commenta così il colpo di mercato della Roma

MICROFONO «Io sono questo: parlo, balbetto, vado in diretta tv e faccio le interviste balbettando. Il microfono è bastardo perché, mentre parli, non senti direttamente la tua voce, ma la ascolti dalle casse. Tremendo. Capita che, una volta rientrato negli spogliatoi, trovi qualche messaggio su Instagram: “Ciao, ti ho visto, ma come fai? Io soffro del tuo stesso problema e mi vergogno nell’approcciare alle persone”. Ne patiscono, come me, oppure sono i genitori di quei ragazzi che hanno la mia stessa caratteristica. Mi dicono “grazie”» Cragno, neoportiere del Monza, combatte contro le balbuzie

UPGRADE «Il professionismo è un passo importante ma da solo non significa niente, per esserlo serve ben altro, sono necessari altri passi, si deve affrontare in modo diverso l’upgrade del calcio femminile. Sono sempre molto diretta. Probabilmente potevamo preparare meglio tutto quanto e anche inconsciamente abbiamo sottovalutato la competizione, pensavamo di essere all’altezza. Non sono mancati solo i gol, ma anche tanto altro altrimenti si sarebbe parlato di un altro risultato» Elena Linari, difensore dell’Italia femminile