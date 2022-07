Sportegolando

SINERGIA «Se Inter e Juve possono avere qualche limite, questo è nel gioco di squadra. Il Milan, invece, deve essere superiore sul piano del gioco, non avendo le individualità delle rivali, ma è più squadra»

I consigli di Arrigo Sacchi a Pioli per la nuova stagione

COMPROMESSI «Ci saranno regole che presenterò al gruppo, alcune cose negoziabili, altre no. Dovranno fare dei compromessi, se qualcuno ha motivi validi per non rispettare le regole, chiunque sia il calciatore, se ne parlerà, ma sarà una cosa naturale, mica siamo nell’esercito. E non prenderò mai una decisione senza consultare chi è sopra di me, il presidente e la direzione sportiva. Ma Al-Khelaifi ha insistito parecchio sulla disciplina di gruppo Zizou è Zizou, ha una storia incredibile, è unico, ma parlando con il presidente e con Campos non avevo dubbi»

Galtier ha idee chiare come nuovo allenatore dei parigini

VOCE «All’improvviso ho sentito una voce, che mi è arrivata con la forza di uno schiaffo. Diceva “girati”. E io mi sono girato. Mi diceva “guarda quella donna, cercala e chiedile scusa, te lo dico io”. E quella non poteva che essere la voce di Dio. Quindi mi sono girato come se fossi Robocop e ho cominciato a cercare quella donna. È arrivata dall’America, mi ha fatto un sacco di profezie, mi ha detto che in un anno o due avrei aperto una chiesa. E tutto quello che ha predetto poi è successo»

L’ex difensore dell’Inter Taribo West è diventato un predicatore