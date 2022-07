Sportegolando

SCELTE «Non ho mai chiesto la cessione di Lukaku. Se fosse rimasto avremmo fatto di tutto per metterlo nelle migliori condizioni possibili. C’è sempre stata la volontà di farlo rimanere, ma lui era fermo sulle sue scelte»

Thomas Tuchel spiega così la cessione di Lukaku all’Inter

SFORTUNA «L’eliminazione è un disastro. Abbiamo vissuto emozioni contrastanti, perché due mesi prima abbiamo vinto l’Europeo e poi tra qualche episodio negativo e un po’ di sfortuna non siamo più riusciti a vincere come prima. Noi abbiamo perso una partita e siamo andati fuori. Però ora non buttiamo tutto. Champions? Dopo aver vinto 28 trofei in dieci anni si pensa che il successo sia scontato, ma non è così. Nel calcio di oggi tutti hanno il potere di dire la propria opinione, con i social si viaggia sempre veloci. Però bisogna pensare che ci sono anche gli avversari»

Marco Verratti ha voglia di prendersi alcune rivincite

MAZZATA «Non era facile per me ripartire. Qualche mazzata l’ho presa e mi ha fatto male a livello umano. Ero molto deluso, umanamente. Devo dire che ho trovato un presidente che ha fatto qualcosa di straordinario. Non potevo quindi rinunciare a un trasporto del genere e a un’umanità incredibile, oltre alla voglia di fare bene. Dobbiamo scontrarci con la realtà che è difficile: chiedo alla gente di avere pazienza. Per diventare dei vincenti ci vogliono tutte le componenti e serve tempo. L’inizio sarà difficile, ma saremo competitivi»

Pippo Inzaghi riparte dalla panchina della Reggina