Sportegolando

APPROCCIO «C’è poco tempo per le prossime partite di qualificazione al Mondiale che sono subito cruciali. Quindi l’attenzione è subito al 100% sui giocatori e sull’approccio che si dovrà avere. Dopotutto, sono stato nominato per quello. È bello tornare. Ho già parlato con un certo numero di giocatori e lo staff tecnico è stato scelto insieme alla federazione. Non vedo l’ora di lavorare. Il calcio olandese è sempre stato vicino al mio cuore e l’allenatore della nazionale è a mio avviso una posizione chiave per l’ulteriore avanzamento del nostro calcio. Inoltre, considero un onore allenare la nazionale olandese». Louis Van Gaal torna per la terza volta a guidare l’Olanda

GERONIMO STILTON «Leggere ti arricchisce. Comprare una Ferrari no, arricchisce il concessionario. Leggo perché i libri mi portano in posti dove non sono mai stato, in epoche nelle quali non ho vissuto, mi mostrano i pensieri di persone che non potrebbero essere più diverse da me. Non c’è niente di simile al mondo. Devo dire grazie a Geronimo Stilton. Sono uno dei tantissimi bambini che Geronimo ha accompagnato nei primissimi passi verso la lettura: sono storie molto belle, pensate per i bambini ma con tante cose da dire anche agli adulti, con tanti livelli diversi. E poi, Il Piccolo Principe: un’altra storia che i bambini amano tantissimo e anche agli adulti continua a dire cose di grande profondità». Alfred Gomis, ex portiere del Toro, confessa la sua passione