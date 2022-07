Sportegolando

CONGIUNTIVI «Si pensa al calciatore come a uno sbruffone che sbaglia i congiuntivi. Io mi impegno a comunicare in maniera corretta. Le interviste post gara? Sono una tassa da pagare»

Gnonto dimostra di essere più maturo della sua età

BONTÁ «Zidane e Ancelotti hanno una filosofia gestionale molto simile. A livello umano Ancelotti ha un rapporto quasi unico nell’interfacciarsi con i giocatori. Impossibile volergli male, forse qualcuno abusa anche della sua bontà. Si tratta del classico tecnico autorevole, non autoritario. E riesce a ottenere il massimo da tutti. Non si ottengono successi senza un gruppo coeso. Quando siamo così eccitati, concentrati, pieni di energia e respiro come uno, non c’è squadra al mondo che non possiamo battere»

Luka Modric svela i segreti del Real Madrid

CAMPIONI «Lukaku torna dove ha fatto bene con Conte, al Chelsea non ha fatto bene ed è tornato. Il calcio italiano ha bisogno di campioni, i centravanti italiani stanno facendo fatica e abbiamo bisogno di grandi giocatori per rendere più bello il campionato. Scamacca? A me piace, è un centravanti che prima faceva solo gol belli, ora fa anche quelli brutti. Cioè quelli che deve fare il centravanti vero. Secondo me è il centravanti italiano che ha più futuro»

Luca Toni, attaccante Campione del Mondo del 2006, giudica così i grandi attaccanti di oggi in Serie A