Sportegolando

SILENZIO «Ho scelto la via del silenzio, perché è qui che nasce per me il significato di rispetto per una squadra e per una società. Ci tengo con tutto il cuore a ringraziare tutte le persone di Trigoria»

Florenzi lascia per sempre la Roma, il futuro è con il Milan

SODDISFAZIONI «Errori sono stati fatti e c’è da migliorare, ma voglio ribadire che abbiamo dei ragazzi interessanti, grandi prospetti futuri. Dobbiamo lavorare su di loro più possibile, se lo facciamo bene ci daranno soddisfazioni. Di avere arbitri bravi, del sesso non frega assolutamente niente. Così come la provenienza, se vengono da una città o dall’altra, e lo stesso per chi simpatizzavano da bambini. Usare meno il Var? Smentisco totalmente che si pensi di usarlo meno, semplicemente va fatto quando serve»

Gianluca Rocchi, designatore degli arbitri

VECCHIO «Scade il mio contratto e, visto che mi conoscete, sapete che non ne firmo uno nuovo se prima non è arrivato alla sua conclusione quello vecchio. Ne approfitto per vendere il mio pesce, visto che sono molto vecchio e deprezzato sul mercato. Nelle immagini si vede un vecchio che fa delle cose con uno sguardo diverso e sempre con la testa molto alta. Possiamo anche apprezzare una notevole intensità e una consapevolezza del gioco. Scherzi a parte, mi chiamo Dani Alves, brasiliano, noto come Good Crazy»

Dani Alves si pubblicizza da solo via social