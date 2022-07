Sportegolando

BIGLIETTI «Ho letto che gli attaccanti fanno vendere i biglietti, i difensori fanno vincere i campionati. E questo è il mio obiettivo e la mia sfida. Spero di dare una mano» Giorgio Chiellini è pronto per ricominciare a Los Angeles

ZERO PUNTI «Credo si stia facendo un po’ di confusione. La Champions è un riferimento sbagliato per valutare la bontà della stagione. In un anno considerato deludente il club ha raggiunto il sesto miglior risultato della storia dell’Atalanta. Credo che si debba essere contenti del livello raggiunto. Ci sono squadre ben più blasonate dell’Atalanta che non giocheranno l’Europa. Dal 14 agosto saremo nuovamente a zero punti. Nessuno ci regalerà nulla né noi abbiamo promesso risultati stupefacenti» Luca Percassi, ad dell’Atalanta, ha già voltato pagina

TRENI «Il grande progetto del Newcastle e il fatto di giocare in Premier League sono stati due aspetti decisivi nel prendere una decisione. Anche il Milan mi aveva dato buone sensazioni, ma il Newcastle di più e mi è sembrato un po’ meglio. La Premier League la sogno da tutta la vita e adesso questo sogno si realizza. Volevo venire già a gennaio, treni come questo passano una sola volta. Per me rappresenta una grande opportunità, ma il Lille a gennaio ha voluto tenermi» Ecco perché Botman è volato in Inghilterra e non in Italia