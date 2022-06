Sportegolando

BUROCRAZIA «Negli stadi abbiamo un handicap spaventoso del quale non riusciamo a liberarci. La burocrazia ci lega in tutti i modi: Roma, Milano, Firenze, il problema è generale, riguarda il sistema paese. Qualsiasi tentativo di migliorare e innovare si rivela impossibile. Ai tempi del settore giovanile del Milan mi scontrai con Comune, Provincia, Regioni e comitati di quartiere. Un muro invalicabile. La questione degli stadi è prioritaria: la ripresa economica del calcio dipende dagli impianti». Fabio Capello individua il vero male del calcio italiano

OSSATURA «L’Europeo è un’avventura nuova, da affrontare con il solito impegno e sacrificio. In Inghilterra inseguiremo un piacere personale e collettivo. Però ho avvertito le ragazze: non ci dobbiamo portare dietro il peso del passato e di quel Mondiale felice. Affogheremmo. L’ossatura è quella, che a livello di esperienza. rispetto a Nazionali come Svezia o Francia che non hanno mancato un Mondiale e un’Olimpiade: è un’ossatura giovane. molto fisica, il Belgio più simile a noi come caratteristiche. Noi uniche rappresentati dell’Italia? L’Italia di Mancini ha vinto l’Europeo facendo qualcosa di eccezionale, uno svuotamento era fisiologico». Il ct dell’Italia femminile Milena Bertolini non trema di fronte al debutto