Sportegolando

PRE MORTE «Quell’infortunio che ho avuto contro l’Inter è stato come un’esperienza pre morte. Sono l’unico che l’ha sentito e posso parlare solo io di come mi sono sentito perché era il mio viso e il mio corpo. Ma essendo riuscito a stare in piedi senza usare la barella, uscendo dal campo da solo, ho capito che era qualcosa che potevo gestire. Quando sono arrivato in ospedale, ho detto al mio medico che sarei stato fuori per due settimane al massimo. Dalle radiografie era venuto fuori che avevo molteplici fratture ossee che hanno dovuto rimuovere e riparare di nuovo all’interno. Ho qualcosa come 18 viti sotto la mascella». Victor Osimhen torna a parlare del momento più drammatico nella sua carriera

OSSESSIONE «La Champions? Resta un’ossessione. Un obiettivo chiaro, prefissato e annunciato. Non c’è bisogno di elencare altri aggettivi per descriverla. La amiamo. Ora sappiamo che abbiamo tracciato il solco di una strada e questo è ciò che più conta, anche sul piano nazionale. Essere il capocannoniere assoluto del PSG sarebbe qualcosa di incredibile. Se continuerò a fare come ho fatto fino ad oggi, non ci saranno problemi. E non so a quante Nazionali è capitano di riconfermarsi campioni del Mondo dopo quattro anni. Non sarà facile ma la Francia parte tra le favorite e ci proveremo a vincere». Kylian Mbappé ha ben chiari i suoi obiettivi