Sportegolando

PESO «Alla Juventus è dove sono stati più esigenti sul peso. Mi facevano foto ogni anno, ma mi piacevo perché sapevo come sarebbe andata a finire… Con 30 gol. Dal Napoli me ne sono andato dopo aver segnato 36 gol in una grande squadra, eppure non eravamo diventati campioni. Mi chiedevo cos’altro dovessi fare e quando la Juventus è arrivata non c’era spazio per dubitare. Non l’ho mai fatto, anche se è stata una decisione che mi è costata. Nella vita, però, il male torna tutto indietro: vedi gli insulti e l’odio ricevuto dai tifosi del Napoli, ma poi in otto partite ho segnato sei gol contro di loro». Gonzalo Higuain, gioie e dolori in bianconero

QUALITÀ «Lukaku sposta gli equilibri, lo ha già dimostrato, perché non lo dovrebbe fare ancora? Ha pochissimi difetti ed è micidiale soprattutto nell’uno contro uno. L’Inter è la squadra con maggiore qualità della Serie A e il ritorno del belga è importante, prima di tutto perché lo desiderava lui. Anche se non avranno più Perisic, hanno comprato Gosens che può essere utile allo stesso modo anche se con caratteristiche diverse. Poi confesso che se fossi l’Inter terrei anche Dzeko, che è diverso da Lukaku e Lautaro e potrebbe rivelarsi molto utile». Arrigo Sacchi fa le carte alla prossima Serie A