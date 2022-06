Sportegolando

BUDGET «Io mi ponevo come obiettivo di arrivare quarto, avevo messo questo nel budget. Tutto quello di più per me era guadagnato. Figuriamoci vincere lo scudetto, è stata una cosa bellissima, un’emozione incredibile per tutti noi. Il nostro sogno nel cassetto è di fare bene in Champions League. L’anno scorso purtroppo siamo stati eliminati al primo turno, quest’anno ci poniamo l’obiettivo di fare meglio e comunque di riportare il Milan a competere come nel passato. La Champions è il mio sogno, non dico vincerla ma fare bene sì». Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, è il milanista più sorpreso di tutti

IMMORALE «Sì, è stato un rimpianto grande perché all’epoca fui pavido. Venne da me Raiola a propormi l’affare: finimmo per scontrarci fortissimo e mi dispiace ancora adesso. Mi chiese una commissione che per l’epoca e per l’età del ragazzo considerai esagerata, quasi immorale. Mi pare 4 milioni, non vorrei sbagliarmi. Come andò a finire? Eh, male. Non ebbi il coraggio di trasferire questa comunicazione al presidente. Dare una commissione secca a un solo agente per un ragazzo mi sembrava sbagliato. E invece l’operazione andava fatta, perché ho privato la Roma di un valore tecnico ed economico enorme. La fece la Juventus, con lungimiranza». Walter Sabatini quando era alla Roma poteva portare Pogba in giallorosso