Sportegolando

FIGURINE «Le squadre non si fanno con le figurine. Ero al Real Madrid come dt e mi chiesero di allenare. Sapete com’era composto l’attacco? Beckham, Raul, Ronaldo, Zidane, Figo»

Sacchi pensa al passato e al presente del calcio

PIANTO «Dopo 110 anni ho realizzato il sogno di mia madre Annamaria: portare il Monza in Serie A. E ho pianto a dirotto. A 5 anni mia mamma mi portò per la prima volta allo stadio: da bambino dicevo che da grande volevo fare il presidente del Monza, e così è stato. Io ho avuto una grande fortuna nella mia vita: essere sì il numero 2, ma di Berlusconi. Ho grande empatia e grande ammirazione per il presidente. Fare il suo numero 2 è perfetto per la mia psiche e la mia anima. Abbiamo vinto 29 dei 48 trofei del Milan»

Adriano Galliani è pronto per la nuova avventura

SOLUZIONE «Mi auguro che un giorno i tifosi del Bayern Monaco mi capiscano. Ho ancora un anno di contratto, per questo ho chiesto al club di essere ceduto. Nella situazione attuale penso sia la soluzione migliore per fare in modo che loro possano ricevere un compenso per il mio trasferimento. Non voglio forzare nulla, non si tratta di questo, ma di trovare la miglior soluzione. Devo raffreddare le emozioni, voglio parlare con tranquillità e non attraverso i media»

Il futuro di Robert Lewandowski non sarà in Baviera il prossimo anno ma al Barcellona