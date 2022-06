Sportegolando

GIOIA «Questi tre Paesi saranno capovolti e poi capovolti di nuovo. Il mondo invaderà Canada, Messico e Stati Uniti con una grande ondata di gioia e felicità, perché questo è il calcio» Il presidente FIFA Infantino presenta così i Mondiali 2026

PATETICO «Ne abbiamo parlato con il club. Senza dubbio questo è il mio modo di essere, ma trovo sempre un po’ patetico dire “Grazie mille, arrivederci…“. Non era importante fare una dichiarazione. Avrei potuto fare meglio, certo. Però quando penso ai miei anni al PSG penso ai sette scudetti, agli altri trofei nazionali, alla finale di Champions League. E l’acquisto di Messi. Sì, l’acquisto di Messi: abbiamo concluso l’unico trasferimento della sua carriera, di un giocatore nell’Olimpo del calcio, che viene dopo Pelé e Maradona» A bocce ferme, Leonardo parla del suo addio al Psg

TRAGUARDO «Abbiamo un tecnico come Gasperini che spiega perfettamente ciò che vuole dai giocatori e noi riusciamo a esprimerlo in campo. Con lui ho imparato tantissimo in questi tre anni. A livello personale possiamo dire che a livello di gioco la squadra non ha disputato un cattivo campionato ma non ha raggiunto il traguardo. Chiaramente c’è stato qualche problema in questa stagione. Nel girone di ritorno abbiamo perso troppi punti, specialmente in casa. Siamo determinati a raggiungere il risultato» Malinovskyi pensa alla sua Ucraina ma anche all’Atalanta