Sportegolando

MANCE «In questi giorni ho realizzato tanti sogni che avevo quando ho iniziato a giocare. E lo devo ai tanti sacrifici fatti, soprattutto dai miei genitori. Quello che hanno fatto loro per me è stato incredibile. Molte volte non c’erano i soldi per andare a Milano all’allenamento: mia mamma lavorava in un hotel a Baveno e sperava nelle mance, per pagare la benzina. Da piccolo non potevo realizzare, ma adesso che ho 18 anni queste cose mi provocano un sentimento strano. Lo Zurigo ha rischiato su di me, sono stato fortunato a incontrare loro. E anche ad avere i miei genitori con me»

Willy Gnonto e i sacrifici per arrivare in Nazionale

SFORZETTO «La salvezza è stata un’impresa, il mister Nicola è stato un campione. L’anno prossimo vogliamo una squadra rafforzata, competitiva, che possa salvarsi in tranquillità. Cavani alla Salernitana? Ogni volta che parlo con il direttore e l’allenatore, dico che sono in triplice veste: sono l’azionista di maggioranza della Salernitana, faccio il presidente ma sono anche tifoso, e da tifoso strizzo l’occhio a Cavani. E dico: fate uno sforzetto. Da presidente dico che sarei onorato, da azionista vedo il valore di medio lungo periodo. Non so se il direttore abbia preso effettivamente contatto, ma sarebbe un sogno: ritengo sia la punta più forte del mondo»

Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, sogna in grande