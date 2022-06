Sportegolando

CORAGGIO «Credo che occorra avere coraggio di credere in questi ragazzi, perché senza non gli sarà concessa alcuna possibilità. A livello personale, mi sento di ringraziare, uno per uno, tutti i convocati» Nicolato, ct dell’Under 21, dopo la qualificazione agli Europei

FEDE« L’ho sempre detto, dopo 18 anni il destino ha voluto che io tornassi qua ed ero orgoglioso di mettermi alla prova. Avendo una grande fede, ero sicuro che il Palermo avrebbe vinto. E così è stato. Se mi hanno chiamato vuol dire che le cose non stavano andando bene. In questa avventura ho letto questo segno del destino. La vita sembra lunga, ma il tempo scorre. Dovevo realizzare questo sogno. Così è stato. Ricordo che nei momenti di difficoltà, quando a Potenza ho dovuto sfogare tutta la rabbia che avevo» L’allenatore toscano Silvio Baldini ha riportato il Palermo in B

RISCATTO «Era l’urlo di un traguardo raggiunto con sacrificio, contro tutti. E sì, ho corso come un pazzo. Pensavo ai miei: gliel’ho fatta vedere, mi dicevo. Loro che non volevano giocassi a pallone. Ecco, vedete, ho vinto, ce l’ho fatta, “guardami papà che ti svegliavi alle sei per andare a lavorare, che hai buttato via la mia prima maglia, tanto poco ti importava, e anche tu mamma che mi preferivi sapiente a scuola”. Era il mio fantastico riscatto. Guardatemi tutti voi, convinti che non avessi il fisico. Resta la mia pagina più bella, ha cancellato ogni prima e ogni dopo» Quarant’anni dopo, Tardelli e quella serata magica al Bernabeu