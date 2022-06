Sportegolando

GIOVANI «Il calcio è strano. Ora è arrivato un momento che tocca a noi di dimostrare che i giovani sono pronti. Non è vero che non lo siamo, noi siamo pronti per giocare nei club e in Nazionale»

Tonali vuole dimostrare di essere un leader

MARE «Sono felice di andare alla Juve, ma mi mancherà il campo sportivo, il mare e i tifosi. In questo momento non sono felice per quel che è successo al Genoa. Sono però sempre stato un tifoso rossoblù, perché mio nonno Nicolò è di Genova e andavamo sempre lì in vacanza, avevamo una casa a Rapallo. Abbiamo avuto tante difficoltà, è andata male e quando sembrava che stessimo recuperando è sempre capitato un episodio a sfavore. Queste cose però non arrivano mai per caso»

Nicolò Rovella sta per diventare juventino

POTENZIALE «Per me era molto importante conquistare Paolo Maldini. Alla fine abbiamo trascorso tre ore e mezzo insieme, è stato fantastico. Un marchio di questa portata, come l’Ac Milan, dovrebbe avere un’infrastruttura che sia indicativa della sua bravura calcistica e del suo potenziale globale. Abbiamo fatto molta esperienza con i progetti di stadi negli Stati Uniti. Milano e l’Italia meritano uno stadio di livello mondiale che ospiti il meglio dello sport e dell’intrattenimento su scala global»

Gerry Cardinale ha già le idee chiare sul futuro del Milan