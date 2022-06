Sportegolando

SFIGATO «La mia carriera è stata di sofferenza. Mi ricordo gli ultimi tempi: mi dava fastidio non poter fare le cose assieme ai miei compagni per i miei acciacchi. Sembrava fossi un privilegiato e invece ero uno sfigato che non vedeva l’ora della domenica per giocare perché poi sarebbe venuto l’incubo, il lunedì o il martedì, con le ginocchia che si gonfiavano. Se soffro ancora? Sì, faccio fatica a fare anche un po’ di corsa: inizia a far male il tendine, la caviglia, il polpaccio. Le miei ultime sfide? Uno strazio. Tornavo a casa e avevo problemi alle gambe. Mia moglie, che sapeva tutto, scendeva giù a darmi una mano e io mi attaccavo alla portiera». Roberto Baggio ha dato tutto, ginocchia comprese, in campo

MODELLO «Voglio costruire una società che riesca a stare stabilmente in Serie A. Ho in mente il modello Udinese. Una città come Monza, per dimensioni, ma hanno club che mantengono la categoria da anni. Ibrahimovic al Monza? Ora deve guarire e stare bene. In linea di massima è un giocatore del Milan. Sa che gli vogliamo bene, non nego che due giorni fa sia io che il presidente Berlusconi lo abbiamo sentito, vediamo… Chi tifa Berlusconi quando ci sarà Milan-Monza? Avrà il cuore diviso in due ma certamente tiferà Monza». I progetti di Adriano Galliani sono importanti