Sportegolando

STRESS «Io al posto di Donnarumma? Non ho mai sentito alcun tipo di stress al riguardo, perché non è mai stato un mio obiettivo prendere il posto di Gigio, oppure di farlo dimenticare» Mike Maignan, numero uno di fatto

ILLUSIONE «La vittoria del Real Madrid in Champions ci ha ucciso. Per me e per l’intero spogliatoio, oltre che per tutta Parigi, quella competizione ci aveva dato una grande illusione e poi, per come è andata la partita, il risultato è stato un duro colpo. Non sempre vince il migliore. Il Real, senza togliere niente ai loro meriti, non è stata la squadra migliore di questa edizione eppure ha battuto tutte le contendenti. Il Pallone d’Oro? Non penso ci siano dubbi, Benzema ha disputato una stagione spettacolare» Il bilancio della stagione di Messi al PSG non è esaltante

SONNO «Il mio rapporto con Conte? Un privilegio lavorare con un tecnico come lui, all’Inter abbiamo vinto il campionato dopo 10-11 anni. È stato un anno perfetto e sono felicissimo di ritrovarlo. Lui vive di calcio, ogni minuto, ogni ora, ogni giorno. Anche quando dorme, nel sonno pensa al calcio. Conosco il suo carattere e sono certo che faremo un grande lavoro qui. Mi piace lavorare, lavorare per la squadra per vincere qualcosa di importante. Porterò le mie qualità e anche tanta esperienza, non vedo l’ora di iniziare» Ivan Perisic riparte dal Tottenham